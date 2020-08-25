Ким Кардашьян засняли на пляже во время попытки встать на руки в бикини

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян», предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст попала в объектив папарацци во время попытки встать на руки в бикини. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Как сообщает издание, 39-летняя знаменитость прилетела в Кабо-Сан-Лукас, Мексика, ради фотосессии для собственного косметического бренда KKW Beauty. На размещенных в сети снимках Кардашьян позирует на пляже в ярко-розовом купальнике, демонстрируя на камеру свою фигуру. Волосы телезвезды собраны в два хвоста. На некоторых фото она запечатлена лежащей на песке.

Помимо этого, ее засняли во время выполнения гимнастического «колеса», а также плавания в бассейне с видом на Тихий океан.

Фото опубликовано @celebrity.news_ir

Ранее в августе Ким Кардашьян снялась в нижнем белье собственного бренда Skims и была обругана в сети. На фото телезвезда запечатлена в комплекте из новой линейки, который состоит из укороченной футболки и трусов серо-голубого цвета. Поклонники раскритиковали знаменитость за откровенные кадры, указав на то, что у нее четверо детей.