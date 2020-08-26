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Фестиваль «Архстояние» отметит 15-летие в Никола-Ленивце

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Фестиваль «Архстояние» отметит 15-летие в Никола-Ленивце. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру»

Темой мероприятия, которое пройдет с 4 по 6 сентября, станет Лень». Свою версию того, как правильно лениться в Никола-Ленивце, расскажут современные художники через новые объекты, перформансы и музыку. Игорь Шелковский при поддержке Музея AZ возведет «Красный лес», Алексей Лука — жилой дом в стилистике места, Иван Горшков создаст мифологическую беседку. Также участниками «Архстояния» станут авторы арт-резиденции 2019/2020. В качестве куратора выступит Антон Кочуркин.

Музыкальную программу в стиле chillrave будет курировать лейбл Leveldva. Хедлайнеры — московский дуэт Geju, которые в своих выступлениях мешают замедленный хаус-бит, восточные ритуальные мотивы и мечтательную электронику, проект Сергея Пушкина Betelgeize, Anton Beznosuk и Yàko, а также nomusicians band и группа «Где-то там».

«Архстояние» — ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, среди которых Франсуа Рош (Франция), Николай Полисский (Россия), Александр Бродский (Россия), Адриан Гейзе (Голландия), бюро West 8 (Нидерланды), Manipulazione Internazionale (Россия), Юрий Григорян (Россия) и другие. Приобрести билеты на мероприятие можно на сайте.

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