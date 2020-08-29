Певица Линда выступит в «Мутаборе» на фестивале Gate IV. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Исполнительница выступит с живым концертом на сцене Shell. Концерт состоится 30 августа в 21:00.

Gate IV пройдет с 29-го по 31 августа в арт-центре Mutabor. По словам организаторов, в режиме нон-стоп на нескольких сценах будут звучать лайвы и диджей-сеты лучших российских электронщиков. В лайнапе также указаны такие исполнители, как Abelle, Mashkov, Cancelled, Директор Всего, D.A.L.I., Nocow, Kazuskoma, София Родина, Calipso Snow, Prisheletz и Павел Афанасьев.

Билеты можно приобрести на сайте. Подробности о событии можно прочитать в Facebook.