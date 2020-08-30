Вооруженные налетчики похитили девять миллионов евро из машины инкассаторов

Во французском городе Лион вооруженные налетчики похитили девять миллионов евро (около 794 миллионов рублей). Ограбление называют крупнейшим во Франции за десять лет, пишет издание The Local.

Инцидент произошел в центре города в пятницу, 28 августа. Когда бронированная машина инкассаторов выезжала из отделения Банка Франции, ее заблокировали два фургона. Один из них встал перед ней, другой позади. Из фургонов выскочили вооруженные мужчины и угрозами заставили инкассаторов отдать груз.

Получив деньги, грабители немедленно скрылись. Позднее были найдены сгоревшие фургоны, на которых они уехали. Водитель и два охранника, которые находились в инкассаторской машине, не пострадали.

Это крупнейшее ограбление во Франции за последние десять лет. Его сравнивают с похищением 11,6 миллионов евро, которое произошло в Лионе в 2009 году. Позднее выяснилось, что его организовал водитель инкассаторской машины, уроженец Югославии Тони Мусулин. Полиции удалось отыскать большую часть украденной суммы, однако 2,5 миллиона евро так и не были найдены.