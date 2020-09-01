Всех подмосковных учителей проверили на коронавирус перед 1 сентября

Все учителя подмосковных школ прошли ИФА-исследования на новую коронавирусную инфекцию перед новым учебным годом, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее слова приводятся на сайте областного правительства во вторник, 1 сентября.

«В течение двух недель мы проводили ИФА-тестирования педагогам перед новым учебным годом. Анализ проводился бесплатно», — рассказала Стригункова.

Она уточнила, что у трех процентов педагогического состава COVID–19 выявлен в активной фазе. «Все они находятся под медицинским наблюдением и не допущены к проведению занятий», — сказала министр.

Антитела к коронавирусной инфекции выявлены у 6,9 процента учителей, всего тесты сдали более 48 тысяч учителей.

Занятия в новом учебном году будут проходить в очном формате, но с соблюдением новых норм безопасности. В частности, в школах региона будет действовать так называемая «кабинетная система», когда не дети, а учителя ходят из класса в класс.