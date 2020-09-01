Кобзон записал техно и спел на кислотном рейве

Народный артист СССР Иосиф Кобзон в 1997 году принял участие в записи техно-ремикса на его песню «Где-то далеко», который затем исполнил на «кислотном рейве» Funny House в Олимпийском. Об этом рассказывается в опубликованной на YouTube седьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Вместе с Кобзоном над треком работал DJ Грув. Артист появился на сцене и исполнил песню под фонограмму, после чего пожелал слушателям хорошего настроения и удалился. В интервью за кулисами он удивился энергии молодежи, но заявил, что «когда молодежь заряжается таким оптимизмом — это самое главное».

Седьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 31 августа. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1997 году, диких концертах и самых ярких представителях сцены тех времен. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, а шестую — здесь.

Подробнее о том, как DJ Грув и Иосиф Кобзон техно все отдали сполна (видеоролик с таймкодом):