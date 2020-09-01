Умер первый омбудсмен России

Умер бывший омбудсмен России Олег Миронов. Об этом в своем Instagram сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Он скончался на 82-м году жизни.

Олег Орестович Миронов занимал должность с 1998 по 2004 годы. Москалькова отметила, что «на его счету помощь многим людям, большая работа по правовому просвещению, первые связи с омбудсменами других государств».

При жизни он написал более 200 научных работ по проблемам конституционного права, теории государства и права, политологии.