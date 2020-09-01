Собчак раскритиковала российские школы за «совок» и блат

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пост с критикой российских школ. Она перечислила минусы разных образовательных учреждений и попросила подписчиков помочь выбрать школу для ее сына Платона, который родился в 2016 году.

«Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы», — поделилась Собчак. Она призналась, что побывала во многих образовательных учреждениях, но так и не смогла остановить свой выбор ни на одном из них. В «платном "рублевском"» образовании ведущей не понравилась атмосфера. «Вот это все "кто на чем приехал" и "кем у тебя папа работает" как-то не кажется мне здоровым», — написала она. Собчак также отказалась от идеи отдать ребенка в английскую, англо-американскую или немецкую школу, так как там нет русского языка и литературы. «Жалко растить ребенка немножко иностранцем, ведь я патриот», — уточнила она, несмотря на то, что образовательные учреждения ей понравились.

Ведущая добавила, что в «русских школах везде либо немножко совок, либо блат». Она также отметила высокое качество образование в московской школе № 57, но пожаловалась на то, что там «по 40 человек в классе».

В июле Собчак заявила, что понимает причины негативного к ней отношения у многих людей. По мнению ведущей, людей раздражает ее активность и амбициозность, а также то, что она появляется во множестве проектов в разных сферах.