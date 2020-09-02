Минпромторг предложил отказаться от обязательной книги жалоб в магазинах

Минпромторг предлагает отменить обязательное наличие в магазинах книги жалоб и предложений. Об этом сообщает РИА Новости.

Ведомство назвало существующее требование «устаревшим механизмом», нецелесообразным в условиях рыночной экономики.

В июле правительство постановило признать с 1 января 2021 года недействительными ряд нормативных актов, касающихся защиты прав потребителей. В связи с этим Минпромторг в рамках «регуляторной гильотины» разработал новый проект правил розничной торговли.

Ранее экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» научил россиян озвучивать жалобу в салоне красоты после некачественно оказанной услуги. В частности, если заведение отказывается возвращать деньги, клиенту необходимо потребовать книгу жалоб и предложений и написать там отзыв о работе мастера. В тексте рекомендуется оставить свой почтовый или электронный адрес: тогда салон будет обязан ответить в письменном виде.