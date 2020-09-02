Бутылка с человеческими останками пересекла океан и зародила дружбу

Бутылка с человеческими останками и запиской, брошенная в океан в американском штате Флорида, за два года доплыла до другого континента и зародила дружбу двух семей. Об этом сообщает WKYT.

В 2018 году Мэри Уитт из штата Кентукки поехала с семьей во Флориду через два месяца после смерти ее мужа Джерри. Она решила поместить его прах, фотографию и записку со своими контактами в бутылку и бросить в Атлантический океан.

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В августе на почту Уитт пришло письмо от семьи Альварез из испанского города Карбальо. Они написали, что 13 августа гуляли по побережью и обнаружили бутылку с прахом ее мужа. Уитт попросила Альварез развеять останки Джерри над океаном. Семья выполнила ее просьбу, записав трогательный момент на видео.

Необычное послание в бутылке положило начало дружеским отношениям двух семей. Теперь Альварес приглашают семью Уитт приехать к ним в гости и отдохнуть в Испании.

Ранее сообщалось, что письмо в бутылке пересекло Атлантический океан и приплыло из Великобритании в США. Трехлетняя Лила Чин из американского штата Массачусетс гуляла с семьей по пляжу и случайно нашла сосуд с запиской.