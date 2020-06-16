Письмо в бутылке от россиянки доплыло в Тайвань спустя 25 лет

Житель Тайваня обнаружил бутылку с письмом от Калининградского музея Мирового океана спустя 25 лет после того, как ее кинули в воду. Об этом сообщает РИА Новости.

Цзя Цинг Хуан нашел послание в воде возле острова Орхидей во время шлюпочных гонок, в которых его команда одержала победу. Он передал в музей фотографию и видео с бутылкой.

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Письмо отправила сотрудница музея Ирина Бойкина. В 1995-1996 годах она участвовала в кругосветном плавании на паруснике «Крузенштерн». В ходе экспедиции россиянка бросила за борт 175 бутылок с посланиями. 12 писем нашли в первые несколько лет в разных регионах планеты: в Бразилии, Австралии, ЮАР и Нидерландах. Самое первое обнаружили еще до окончания кругосветного путешествия, оно доплыло до островов Зеленого мыса.

Теперь сотрудники музея планируют выяснить, какой по счету была эта бутылка, и попытаться восстановить ее маршрут.

Пока они считают самой интересной историю 172-й бутылки. Ее выбросили за борт у берегов Португалии в день 300-летия Российского флота. Она проплыла через Бискайский залив и Гибралтарский пролив и попала в город Бизерта на побережье Туниса. В этом месте с 1920 по 1924 год формировалось тактическое соединение кораблей, вспомогательных военных судов Российского Императорского флота, а также мобилизованных пароходов, участвовавших в эвакуации из Крыма военнослужащих Русской армии генерала Врангеля и гражданского населения, не принявшего большевизм.

Ранее сообщалось, что бразильские студенты отыскали на пляже в штате Риу-Гранди-ду-Сул бутылку с посланием, которое могло быть написано советскими моряками около 30 лет назад. Содержимое бутылки выпили моряки в честь дня рождения капитана, затем они поместили в сосуд небольшое послание и выбросили его в море.

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