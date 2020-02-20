Мужчина гулял с собакой и нашел послание в бутылке 82-летней давности

Житель британского острова Джерси обнаружил бутылку с письмом 82-летней давности. Об этом сообщает издание Daily Mail.

55-летний Найджел Хилл (Nigel Hill) гулял с собакой и случайно нашел стеклянную бутылку с посланием, датированным 5 сентября 1938 года. Записка была оставлена на клочке картонной упаковки из-под торта. В ней говорилось: «Если вы нашли эту бутылку, пожалуйста, свяжитесь с Джоном Стэйплфордом (John Stapleford) и приложите фотографию». В конце письма автор указал свой адрес.

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Хилл разместил информацию о находке на своей странице в Facebook. Вскоре ему удалось связаться с женщиной, которая на текущий момент проживает по указанном в письме адресу. «Она сказала, что не помнит никакого Джона Стэйплфорда. В том доме она живет последние 30 лет», — рассказывает Хилл. Затем она посмотрела имена прошлых владельцев и обнаружила, что Стэйплфорд приобрел этот дом в 1921 году.

Британец отметил, что он хотел бы найти родственников Стэйплфорда и передать им бутылку с письмом. Хилл изучил базу регистраций рождений и смертей и нашел автора послания. Выяснилось, что Стэйплфорд родился 4 августа 1889 года, а умер 2 декабря 1980 года в английском графстве Норфолк.

Ранее в феврале сообщалось, что жительница канадского города Ванкувера нашла вблизи архипелага Хайда-Гуай трогательное послание в бутылке. 16 лет назад это письмо, предположительно, было отправлено из Индонезии и преодолело 11 тысяч километров.

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