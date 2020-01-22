Письмо в бутылке проплыло почти пять тысяч километров и нашло получателя

Письмо в бутылке, брошенное в реку в Канаде, пересекло Атлантический океан, проплыв почти пять тысяч километров, и оказалось на пляже в Англии. Об этом сообщает UPI.

В субботу, 18 января, жительница английского графства Дорсет Мэри Берд (Mary Bird) участвовала в уборке пляжа Чесил на юге Англии и нашла в песке стеклянную бутылку. Девушка собиралась выбросить ее, но заметила, что внутри лежал свернутый лист бумаги.

Лист оказался запиской на французском языке от человека по имени Андре Уэт (Andre Huet). В ней говорится, что бутылку бросили в реку Святого Лаврентия в канадской провинции Квебек 13 января 2019 года. Стало известно, что это уже не первая бутылка, которую отправляет Уэт. Прошлое послание нашли на Мадленских островах в Канаде.

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Берд рассказала, что собирается отправить по почте ответное письмо Уэту и сейчас работает над подготовкой и переводом текста с ее родного языка — английского — на французский, на котором говорят в Квебеке.

Ранее сообщалось о десятилетнем мальчике, который бросил бутылку с посланием в Техасский залив и получил ответ девять лет спустя. Бутылку вынесло на побережье Франции, и нашедший ее человек написал ответ уже повзрослевшему отправителю.

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