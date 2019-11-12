Мальчик бросил в воду письмо в бутылке и получил ответ через девять лет

Десятилетний житель американского города Рокпорт, штат Массачусетс, в 2010 году бросил в океан бутылку с письмом и получил ответ спустя девять лет. Об этом сообщает сайт CNN.

21 августа 2010 года десятилетний Макс Вреденбург (Max Vredenburgh) вместе с отцом на пляже города Рокпорт бросил в Атлантический океан бутылку с письмом. В письме говорилось: «Я люблю яблоки. Мне нравится пляж. Мой любимый цвет — синий. Я люблю животных, машины и космос». Вреденбург указал свой домашний адрес и попросил нашедшего письмо ответить на него.

Материалы по теме Бутылка судьбы Они искали любовь и нашли ее на дне

10 октября 2019 года бутылку вынесло волнами на побережье Франции, между пляжами Конти и Мимизан. Нашедший его человек по имени Г. Дюбуа (G.Dubois) написал ответ и отправил по указанному в письме адресу. «Посланию потребовалось девять лет, чтобы преодолеть шесть тысяч километров, которые разделяют нас. Ты сильно вырос за это время: с 10 до 19 лет», — говорится в письме.

Вреденбург, который теперь учится в колледже, уже забыл, что в детстве отправлял послание. Фотографию письма и полученного ответа ему прислал отец. Увидев ответ на свое послание, Вреденбург был в шоке. Он собирается связаться с Дюбуа и поблагодарить его.

Ранее сообщалось, что послание в бутылке, брошенное в воду в штате Нью-Джерси, США, за десять недель доплыло до канадского Ньюфаундленда. Ответивший на послание пояснил, что обнаружил бутылку 31 июля, то есть примерно через десять недель после того, как ее бросили в океан.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!



