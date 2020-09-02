Власти рассказали о выданных наборах «Я родился в Подмосковье»

За год в Московской области выдали порядка 7,5 тысячи подарочных наборов «Я родился в Подмосковье», которые выдаются в роддомах по поручению губернатора Андрея Воробьева, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. Ее цитирует РИАМО в среду, 2 сентября.

«В Подмосковье проводится масштабная работа для того, чтобы будущим мамам было комфортно и безопасно рожать в Московской области. Мы оснащаем учреждения современным оборудованием привлекаем для работы медицинских специалистов экстра-класса», — сказала она.

Стригункова уточнила, что у рожениц есть возможность вместо подарочного набора, в который входят одежда, средства ухода, аптечка и игрушки, выбрать денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. По ее словам, в этом году этот вариант выбрали более 65 тысяч семей.

Кроме того, каждая мама имеет возможность получить первые документы малыша прямо в роддоме, напомнила министр.

По поручению губернатора Андрея Воробьева во всех роддомах региона осуществляется выдача подарочных наборов для малышей, родившихся с 1 сентября 2019 года. В комплект входит более 50 предметов.