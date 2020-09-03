Сотрудница спецслужб назвала главную ошибку пассажиров в аэропорту

Сотрудница британских спецслужб назвала главной ошибкой пассажиров аэропорта публикацию своего посадочного талона в социальных сетях. Своими доводами она поделилась с изданием Daily Express.

Так, по словам работницы Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Лизы Форте (Lisa Forte), штрихкод на авиабилете может раскрыть личные данные путешественника, которые интересны кибермошенникам. Например, отсканировав его, преступник узнает имя, номер бронирования, а также шестизначный код PNR.

Как заверила эксперт, с помощью PNR злоумышленник может получить доступ к данным о дате рождения, номере паспорта, бронированиях отеля или автомобиля через авиакомпанию, а также о том, с кем летит турист, кто оплачивал билет и какое питание он выбрал на борту.

«Представьте, что вы преступник. Вы знаете, что я только что прилетел из лондонского аэропорта Хитроу в Бангкок. Вы знаете, что мой обратный рейс через две недели, я летел экономклассом и заказал вегетарианское питание. Тогда вы начинаете создавать фишинговое письмо, выдавая себя за представителя авиакомпании, с текстом: "Если вам также требуется вегетарианское питание на обратный рейс, нажмите эту ссылку, чтобы заказать его сейчас"», — пояснила Форте.

Она также добавила, что подобные письма могут быть любого содержания, например, злоумышленники сообщат, что рейс переполнен или предложат бесплатно повысить уровень до класса бизнес.

Чтобы избежать подобных ситуаций, она посоветовала никогда не выкладывать снимки посадочного талона в социальные сети.

Ранее в сентябре представительница Управления транспортной безопасности (TSA) в американском штате Айдахо Лори Данкерс (Lorie Dankers) назвала главную ошибку большинства авиапассажиров при досмотре в аэропорту. По ее словам, путешественникам следует максимально ограничить контакт с контейнерами на пункте досмотра.