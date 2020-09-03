В «Мострансавто» поступят покрышки с логотипом предприятия

В компанию «Мострансавто» поступит порядка 11,5 тысячи покрышек с логотипом предприятия. Организация заключила годовой договор с компанией-производителем на брендирование шин, сообщается на сайте областного правительства в четверг, 3 сентября.

«Первая партия покрышек уже передана во все 12 филиалов "Мострансавто" для комплектации транспортных средств. От качества шин зависит стабильная работа автобусов, безопасность и комфорт пассажиров во время движения», — отметили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Представитель компании «Мострансавто», в свою очередь, отметил, что нанесение логотипа на изделия не потребовало дополнительных финансовых вложений

Шины будут поступать партиями на центральный склад предприятия в Ногинске, откуда по мере необходимости их передадут в филиалы. Срок годности изделий составляет пять лет. Они предназначены для линейных автобусов ЛиАЗ, ГолАЗ.