В Comment Out ответили на уход рекламодателей

В Comment Out отреагировали на уход рекламодателей после выхода эпизода с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске. Об этом пишет РБК.

Представитель шоу заявил, что в Comment Out «понимают партнеров и уважают их позицию, даже когда они бегут с корабля через пробоину».

Ранее 7 сентября стало известно, что бренды начали отказываться от рекламы в Comment Out. Так, сотрудничество с проектом прекратили Unilever Russia, Mars, «Магнит» и сервис заказа продуктов «Яндекс.Лавка».

Выпуск шоу Comment Out с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске вышел 31 августа. Его участниками стали певица Лолита и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко. Несколько испытаний в шоу подразумевали публикацию политических комментариев или постов в Instagram.

Герои выпуска отказались выполнять некоторые из заданий, а Музыченко отреагировал на них с негодованием. «Зачем, зачем вы такое придумали, это же очень обидно», — сказал он.