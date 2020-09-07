Бренды начали отказываться от рекламы в Comment Out из-за шуток про Белоруссию

Рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с YouTube-шоу Comment Out после выхода эпизода, в котором участников пытались заставить шутить о протестах в Белоруссии и Хабаровске. Как пишет TJournal, прекратить интеграцию решили «Яндекс» и компания Unilever.

От сотрудничества с проектом отказался сервис заказа продуктов «Яндекс.Лавка». В компании отметили, что не согласны с оценками и высказываниями авторов Comment Out. «Мы не намерены продолжать сотрудничество с шоу и не планируем интеграции в дальнейшие выпуски», — подчеркнули в «Яндексе».

Аналогичное решение приняла компания Uniilever, в выпуск с шутками про Белоруссию был интегрирован принадлежащий ей бренд Axe. Российский офис компании принес извинения и отметил, что не знал заранее о содержании выпуска.

Выпуск шоу Comment Out с шутками о протестах в Белоруссии и Хабаровске вышел 31 августа. Его участниками стали певица Лолита и лидер группы The Hatters Юрий Музыченко. Несколько испытаний в шоу подразумевали публикацию политических комментариев или постов в Instagram.

Герои выпуска отказались выполнять некоторые из заданий, а Музыченко отреагировал на них с негодованием. «Зачем, зачем вы такое придумали, это же очень обидно», — сказал он. В итоге организаторы не стали принуждать артиста к выбору и придумали альтернативное наказание: он должен был выпить алкоголь со слабительным. Зрители шоу негативно оценили выпуск, назвали шоу мерзким. На момент публикации заметки видео набрало на YouTube 100 тысяч лайков и почти 250 тысяч дизлайков.