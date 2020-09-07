Перечислены особенности блокировки e-mail

Почтовые сервисы имеют право блокировать адреса электронной почты. Как правило, это происходит из-за сомнительной активности: подозрения на взлом или спам-рассылок. Такие особенности блокировки email в беседе с агентством Прайм перечислил директор Института IT университета «Синергия» Станислав Косарев.

Он напомнил, что при регистрации в почтовых сервисах, нужно подписать пользовательское соглашение, в котором прописаны все условия. «Почтовые сервисы оставляют за собой право удалить или заблокировать учетную запись пользователя. Также почтовые сервисы имеют право приостановить или ограничить доступ к любому из почтовых ящиков без объяснения причин и предварительного уведомления пользователей», — пояснил Косарев.

Наиболее частой причиной блокировки становятся попытки взлома, подбор паролей. На втором месте спам-рассылки, а на третьем — блокировки по решению госорганов.

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