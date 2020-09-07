Главную российскую кубышку распечатают ради бюджета

Минфин приготовился распечатать Фонд национального благосостояния (ФНБ), суверенный фонд, выполняющий роль главной российской кубышки, говорится в сообщении на сайте министерства.

В августе со специальных счетов учета в Центробанке была изъята иностранная валюта в объеме, эквивалентном 3,56 миллиарда рублей. На эти деньги закупили рубли, которые затем были зачислены на счет казначейства в ЦБ. В дальнейшем они будут использованы для нужд бюджета.

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Подобное произошло впервые с 2017 года, когда главным суверенным фондом России был ныне ликвидированный Резервный фонд. С тех пор не возникало основания для использования средств суверенных фондов в соответствии с бюджетным правилом. Оно предписывает тратить содержимое ФНБ, когда текущая мировая цена российского сорта нефти Urals опускается ниже уровня отсечения (в 2020 году — 42,4 доллара за баррель). В ситуации, когда цены держатся выше этого уровня, дополнительные нефтегазовые доходы (налог на добычу полезных ископаемых и экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты) меняются на валюту и зачисляются в ФНБ.

Повод для пополнения бюджета за счет средств ФНБ появился в апреле, когда мировые цены на нефть резко просели из-за разрыва сделки ОПЕК+. Однако вплоть до августа ЦБ, выступая как агент Минфина, продавал валюту из нефтегазовых сверхдоходов, еще не зачисленных в суверенный фонд (зачисление происходит с опозданием в несколько месяцев). За четыре месяца ЦБ продал более девяти миллиардов долларов, что позволило поддержать просевший курс рубля.

С августа регулятор по поручению Минфина начал продавать средства, уже зачисленные в ФНБ. По состоянию на 1 сентября в ФНБ содержится эквивалент 13,2 триллиона рублей.