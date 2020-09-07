Названо число легально вооружившихся украинцев

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал число легально вооружившихся граждан в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА Новости.

Геращенко рассказал, что на руках у украинцев легально находится около миллиона единиц огнестрельного оружия. В частности, это охотничье и спортивное оружие.

Как напомнил политик, в стране, кроме некоторых случаев, запрещено короткоствольное, а также автоматическое оружие. «Все другие виды оружия стрелкового у нас разрешены. И я считаю, что каждый, кто хочет, может это оружие иметь и защищать свой дом», — заявил Геращенко.

Замминистра также добавил, что купить гладкоствольное ружье на Украине можно с 21 года, а нарезной карабин — с 25 лет.