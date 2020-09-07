Стало известно о последних днях жизни Сорина из «Иванушек»

Продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко рассказал о последних днях жизни бывшего участника коллектива Игоря Сорина. Его слова приводятся в опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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«Мы узнали о том, что он в больнице, поехали с Рыжим к нему в больницу. Он еще был живой, но уже без сознания. А потом я собрал всех “Иванушек”, мы поехали в монастырь на вечернюю службу. Думали, сейчас закажем “за здравие”. Приехали, началась служба, а потом нам сообщили, что уже все», — поведал Матвиенко.

Продюсер отметил, что Сорин ушел из группы до своей гибели. На его место взяли Олега Яковлева. Матвиенко напомнил, что музыканты успели снять клип на трек «Кукла», в котором одновременно появляются и Сорин, и Яковлев.

Игорь Сорин скончался в сентябре 1998 года в возрасте 28 лет. Олег Яковлев умер в июне 2017-го, ему было 47 лет.

Восьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 7 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1998 году, громких клипах и музыкальном телевидении. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, шестую — здесь, седьмую — здесь.

Подробнее о трагической смерти участника «Иванушки International» (видеоролик с таймкодом):