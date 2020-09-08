Раскрыта причина отсутствия зубов у Шуры в начале карьеры

В начале музыкальной карьеры Шура намеренно отказывался вставлять себе зубы. Об образе артиста рассказывается в опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

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Отмечается, что образ поп-исполнителя был досконально продуман и проработан российским дизайнером Алишером с целью вызвать шок у обывателей. Именно он потребовал не вставлять артисту зубы, утверждая, что у Шуры «исчезнет магия», и музыкант не делал этого до 2000-х.

Сам артист в интервью утверждал, что никогда не будет вставлять себе зубы. «Может, к старости, когда вообще есть нечем будет», — говорил он.

Восьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 7 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1998 году, громких клипах и музыкальном телевидении. Первую часть можно посмотреть здесь, вторую — здесь, третью — здесь, четвертую — здесь, пятую — здесь, шестую — здесь, седьмую — здесь.

Подробнее о том, как Шура стал знаменитым (видеоролик с таймкодом):