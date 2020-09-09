Воробьев рассказал об открытии главного ж/д пути от Мытищ до Пушкино

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о завершении очередного этапа модернизации железнодорожной инфраструктуры на Ярославском направлении. Об этом говорится в Instagram-аккаунте правительства региона.

«Теперь жители Мытищ и Пушкино дождутся электричку почти в три раза быстрее — благодаря проведенным работам количество поездов на линии будет увеличено», — отметил Воробьев.

После ввода в эксплуатацию четвертого главного ж/д пути время ожидания электрички сократилось, уточнил глава региона.

Помимо модернизации переездов, путепроводов, строительства и реконструкции платформ, проводится благоустройство прилегающих к станциям территорий. В частности, речь идет об освещении и цветниках.

«Строители выполняют большую работу, чтобы пользоваться электричками нашим жителям стало удобнее и комфортнее», — говорится в сообщении.

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