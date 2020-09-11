Воробьев наградил сотрудников многофункциональных центров Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) с предстоящим профессиональным праздником, который в этом году отмечается впервые. Об этом говорится в Telegram-канале главы региона в пятницу, 11 сентября.

«Это праздник работников, которые как никто другой, кто трудится на земле, каждый день решают проблемы большого количества людей, семей. У нас более 6 тысяч сотрудников», — сказал губернатор.

Воробьев наградил работников лучших благодарностями губернатора и почетными грамотами. По его словам, именно по работе МФЦ судят о работе органов власти всех уровней.

Губернатор также отметил, что власти сделают все необходимое для перевода возможных услуг в электронный вид, чтобы нужные документы можно было получать, не выходя из дома. «В XXI веке, как известно, господствует цифра», — отметил Воробьев.

Согласно рейтингу Минэкономразвития РФ, Подмосковье вошло в топ регионов по эффективности организации деятельности МФЦ. Также Московская область возглавила рейтинг качества предоставления электронных услуг.

День сотрудника МФЦ Московской области отмечается 12 сентября. Общероссийский профессиональный праздник отмечается 27 июля.