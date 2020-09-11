Названа самая «смертоносная» компания мира

В мексиканской нефтегазовой компании Petroleos Mexicanos (Pemex) погибло больше всего сотрудников от коронавируса, чем на любом другом предприятии мира. Президент Мексики хочет, чтобы производитель нефти продолжал работать, несмотря на рост числа смертей, пишет Bloomberg.

Pemex называют ключевым источником государственных доходов страны (формирует 10 процентов федерального бюджета). Снижение производства может иметь негативные политические последствия для президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, пишет издание. На огромных плавучих комплексах по переработке и хранению нефти трудятся тысячи сотрудников.

Работники заявляют, что компания не спешит проводить дезинфекцию помещений, сокращать количество персонала, эвакуировать больных и проводить диагностические тесты на коронавирус. Кроме того, социальное дистанцирование не соблюдается, а зараженные продолжают работать вместе со здоровыми, отмечает издание. Pemex уже сообщил о смерти 314 сотрудников и семи контрактников из-за коронавируса.

Компания находится в худшем финансовом положении, чем почти любое другое нефтяное предприятие мира, с долгом в 107 миллиардов долларов. При этом правительство страны постоянно требует увечить добычу нефти, а сотрудники продолжают жаловаться на невыносимые условия труда.