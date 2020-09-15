Победители конкурса приложения «Честный знак» получили полмиллиона рублей

Десять победителей конкурса для пользователей приложения «Честный знак» с призовым фондом в 500 тысяч рублей получили свои выигрыши. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе приложения «Честный знак».

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно было скачать приложение «Честный знак», авторизоваться в нем и начать сканировать Data Matrix коды на упаковках товаров, а также QR-коды на чеках, подтверждающих покупку.

Пенсионерка Елена Маркина из Москвы рассказала, что узнала о приложении «Честный знак» из поисковика, когда хотела проверить код на упаковке. Конкурсант в ходе акции сканировала коды с лекарств и табачных изделий. «Оборот контрафактной продукции зашкаливает и с этим надо что-то делать. Особенно это опасно в сфере оборота лекарственных препаратов, так как применение таких лекарств может быть опасным для здоровья и даже человеческой жизни. Новая маркировка товаров дает нам всем надежду на то, что контрафакт исчезнет с прилавков наших магазинов. И делая покупки, мы сможем не волноваться за качество и безопасность приобретаемых товаров», — рассказала Елена Маркина.

Волгоградский интернет-маркетолог Павел Меняйлов также сталкивался с контрафактом и считает проблему острой: «Особенно в продуктах питания, начиная от самых дорогих и заканчивая простыми вещами. Например, красная икра упаковывается в гаражах и поставляется в те же магазины. Это ужасно». «Проверить товар до покупки — самая крутая вещь, особенно если это касается продуктов питания. Нравится и возможность увидеть срок годности. Не раз сталкивался с тем, что в парфюмерии защитные стикеры от кражи клеят на срок годности. Хочется также видеть, каким стандартам товар соответствует и где можно найти нужный размер понравившейся вещи, в каком магазине официально представлен производитель вещи», — рассказал Павел Меняйло, который и далее намерен пользоваться приложением «особенно, когда на большем количестве товаров будет маркировка, сейчас пробовал искать на молоке, но не нашел, а проверить хочется».

Коды Data Matrix уже обязательны для шуб, лекарств, сигарет, обуви. Сканируя их, пользователь проверяет легальность товара и выходные данные. А если есть нарушения – то тут же может отправить жалобу. Кроме того, в приложении можно сканировать фискальные чеки, штрих-коды, расшифровывать специальные значки на упаковке. Причем, история этих сканирований хранится в истории приложения — так что информацию можно в любой момент посмотреть.