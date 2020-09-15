В Москве выступит группа «Мураками»

В Москве выступит казанская рок-группа «Мураками». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Выступление состоится 17 сентября на площадке «ГлавClub Green Concert». Билеты можно приобрести на сайте клуба.

Коллектив даст большой концерт, приуроченный сразу к двум поводам: солистка Диляра Вагапова отметит день рождения, а дискография «Мураками» пополнится новым студийным альбомом. Задуманная и сочиненная во время периода самоизоляции пластинка станет вторым релизом группы в этом году: весной у коллектива вышел первый акустический альбом «В четырех стенах».

«Жизнь без концертов и пахнет иначе, и вкус у нее совсем другой», — отметила Диляра Вагапова. Она пообещала, что на презентации нового релиза группа также исполнит свои старые хиты.