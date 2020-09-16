Дэйв Франко, Мила Йовович и Пол Андерсон станут специальными гостями Comic Con

Актеры Дэйв Франко, Мила Йовович и режиссер Пол Андерсон станут специальными гостями седьмого фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

На мероприятии Йовович и Андерсон представят фильм «Охотник на монстров», который повествует о лейтенанте Артемис и ее солдатах с Земли, случайно попавших в параллельный мир, где обитают разнообразные монстры. Фантастический экшн, прокат которого запланирован на 2021, был снят по одноименной серии популярных видеоигр. Знаменитости подробно расскажут о проекте и ответят на вопросы фанатов.

Дэйв Франко представит свой первый режиссерский проект – мистический хоррор «Кто не спрятался» с Дэном Стивенсом и Элисон Бри в главных ролях, а также покажет эксклюзивные материалы из фильма и ответит на вопросы фанатов.

В центре сюжета «Кто не спрятался» – история молодых пар, решивших провести выходные на берегу океана и арендовавших роскошную виллу. Они не знали, что в каждой комнате установлены камеры, и за ними следят.