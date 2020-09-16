96-летний водитель с женой заблудились и катались по кругу 15 часов

Пара пенсионеров из английского города Нейсборо, графство Северный Йоркшир, заблудились во время 30-километровой поездки и ездили по кругу 15 часов, пока их не остановила дорожная полиция. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В воскресенье, 13 сентября, около 14:00 96-летний мужчина и его 90-летняя жена отправились на автомобиле в компанию по продаже домов на колесах, которая находилась в 30 километрах от их дома.

По дороге они ошиблись поворотом и всю ночь нарезали круги, пытаясь найти дорогу домой. Около четырех часов утра в понедельник сотрудники дорожной полиции увидели на трассе А168 автомобиль, который двигался со скоростью 40 километров в час. Они предположили, что за рулем находится пьяный водитель, и пустились в погоню.

«Автомобиль остановили перед промышленной зоной Роклифф. Похоже, это была самая медленная погоня в мире», — рассказал представитель дорожной полиции Северного Йоркшира.

Сотрудники правоохранительных органов доставили пенсионеров домой и рекомендовали англичанину перестать водить автомобиль ради собственной безопасности и безопасности окружающих. «Этот водитель потратил 15 часов на 40-минутную поездку, и конец истории мог быть гораздо хуже», — подчеркнули в полиции.

Ранее сообщалось, что в Австралии коронерский суд рассмотрел обстоятельства гибели 71-летнего мужчины, который заблудился в торговом центре и погиб от жажды. Мужчина страдал легкой формой старческой деменции, поэтому не смог отыскать выход, его тело обнаружили на пожарной лестнице спустя три недели.