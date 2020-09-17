Воробьев открыл новый хирургический корпус «Лапино-2»

Хирургический корпус «Лапино-2», специализирующийся на лечении и профилактике онкозаболеваний, открылся в Одинцовском городском округе. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

Губернатор области Андрей Воробьев совместно вице-премьером Татьяной Голиковой, министром здравоохранения России Михаилом Мурашко накануне дал старт работе медучреждения.

«В Подмосковье 200 частных клиник, и количество проходящих лечение по ОМС в них увеличивается. В текущем году уже две тысячи наших жителей получили медуслуги по полису в "Лапино". В следующем их количество будет в 3-4 раза больше», — сказал Губернатор.

В свою очередь, Мурашко отметил высокую технологичность нового медучреждения. По его словам, предстоит еще наладить систему менеджмента качества, и клиника станет передовой.

Проект реализован за счет частных инвестиций, создано свыше 300 рабочих мест, добавила Голикова. По ее словам, стационар рассчитан на 120 коек, а в поликлинике ежедневно смогут принимать 550 человек.

«Самое главное, что за этими цифрами — вылеченные пациенты, человеческие жизни. Клиника будет работать на 70 процентов в системе обязательного медицинского страхования», — отметила она.

Госпиталь «Лапино» открылся в 2012 году. В новом корпусе созданы центр лучевой диагностики, диализный центр, отделение стоматологии с челюстно-лицевой хирургией, современная микробиологическая лаборатория.