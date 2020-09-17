Российский певец Борис Моисеев возмутился слухами о своей нищете. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

«Не надо превращать меня в Бари Алибасова! Мне не нужно зарабатывать деньги, придумывая жуткие слухи о себе, а потом их разоблачать. Все нормально с деньгами», — сказал исполнитель.

Он пояснил, что у него имеются накопления, а также нормальная пенсия. Кроме того, артист получает «очень приличные авторские» за песни, которые звучат в эфире радиостанций и телеканалов.

«Много подарков, даже из-за границы. Потребности у меня сейчас, понятно, совершенно не те, что были раньше, когда я был гастролирующим артистом и содержал целый коллектив», — добавил Моисеев. Он причислил себя к среднему классу и подчеркнул, что ни в чем не нуждается.

Ранее адвокат, общественный деятель Тамара Пухова заявила, что певец прикован к кровати. Близкий друг артиста якобы рассказал ей, что Моисеев оказался в сложном финансовом положении, поэтому денег ему хватает только на самое необходимое. Сам артист сказал, что не знает Пухову.