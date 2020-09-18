Легендарный миллиардер оказался в худшем за десятилетие кризисе

Легендарный американский миллиардер, основатель Bridgewater Рэй Далио оказался в худшем за десятилетие кризисе из-за проблем в своем хедж-фонде. Об этом пишет Bloomberg.

Уже около десятилетия средняя доходность Bridgewater не дотягивает до 10 процентов годовых, в то время как стоимость обслуживания высокая. За восемь месяцев 2020 года флагманский фонд Bridgewater Pure Alpha II оказался в минусе на 18,6 процента, что стало самым худшим показателем за десятилетний период. Большинство американских хедж-фондов, между тем, за то же время остались в плюсе.

Причиной провальных результатов компании Далио, который известен как король «хедж-фондов» и гуру мирового бизнеса, стало то, компьютерные модели Bridgewater второй год подряд не просчитали движение рынков. Ее основатель ранее выступал против изменения устаревших компьютерных моделей. За первые семь месяцев 2020 года это привело к потере 3,5 миллиарда долларов инвестиций. По оценке экспертов, еще больше клиентов Bridgewater нацелились на выход. Для них итоги 2020 года года могут стать последней каплей.