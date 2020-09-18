Похищена одна из самых дорогих почтовых марок в мире

В Гонконге воры проникли в квартиру филателиста Фу Чуньсяо и похитили почтовые марки и произведения искусства, стоимость которых оценивается в четыре миллиарда гонконгских долларов (около 40 миллиардов рублей). Об этом сообщает South China Morning Post.

Судя по записи камеры видеонаблюдения, трое мужчин вошли в здание через главный вход и сняли с петель железные ворота перед дверью в квартиру. В полиции подозревают, что они не были профессиональными взломщиками, однако знали, что хозяина нет дома. Фу Чуньсяо живет на материковом Китае и не может вернуться в Гонконг из-за ограничений, введенных в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.

По словам коллекционера, пропали не менее пяти ценных марок, в том числе редчайшая почтовая марка 1968 года с картой КНР, группой людей с цитатниками Мао и надписью «Вся страна — красная». В 2018 году одна из них ушла с аукциона за 13,8 миллиона юаней (154 миллиона рублей) и стала одной из самых дорогих марок в мире. Также воры унесли двухметровый образец каллиграфии первого председателя КНР Мао Цзэдуна, стоящий два миллиарда гонконгских долларов (около 20 миллиардов рублей).

В 2014 году сообщалось, что редкая почтовая марка XIX века ушла с молотка на аукционе Sothbey's в Нью-Йорке за рекордную сумму в 9,5 миллиона долларов (715 миллионов рублей). Анонимный покупатель приобрел восьмиугольную «Британскую розовую Гвиану» всего через две минуты после начала торгов.