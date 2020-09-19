Россиянину пригрозили десятилетним сроком из-за гостей с плохими привычками

В Башкирии в отношении собственника квартиры возбудили уголовное дело из-за навещавших его гостей с плохими привычками. Россиянину грозит тюремное заключение на срок до десяти лет, сообщает UfaTime.ru со ссылкой на республиканское управление МВД.

По версии полицейских, в квартире 34-летнего жителя города Салавата сначала организовывались шумные застолья, а потом ее облюбовали асоциальные граждане. Впоследствии владелец познакомился с мужчиной, который помог ему выпроводить дебоширов. В качестве благодарности собственник разрешил новому знакомому приходить в гости и принимать в квартире запрещенные вещества. Хозяин и сам имел зависимость, и постепенно квартира снова превратилась в притон.

В дом приходили мужчины, женщины и даже несовершеннолетняя с наркозависимостью. В конечном итоге полиция выявила наркопритон. Владелец «нехорошей квартиры» стал фигурантом уголовного дела. Факт организации притона он не отрицает.

Ранее, в августе, сообщалось о здании в центре Москвы, которое оккупировали бомжи и наркоманы. В притон превратился заброшенный комплекс городской клинической больницы (ГКБ) №6, расположенный на Новой Басманной улице.

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