Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу учебного центра BOSCH, функционирующего на базе Щелковского колледжа. Об этом сообщается на сайте областного правительства в четверг, 19 сентября.

«Около половины ребят в Подмосковье после 9-го класса идут в колледжи. Наша задача — оснастить каждый из 49 колледжей в МО оборудованием по последнему слову техники, тренажерами, которые позволяют реально освоить профессию, быть востребованными», — сказал губернатор.

Воробьев напомнил, что в учебном центре готовят мастеров по ремонту и обслуживанию легковых и грузовых автомобилей, специалистов по диагностике, электрическим и гибридным приводам. Все студенты будут трудоустроены в автоцентры с оборудованием BOSCH.

Он также отметил ключевую роль наставничества в процессе обучения. По его словам, с этой целью в учебные учреждения региона приглашаются опытные специалисты, которые могут рассказать ребятам о нюансах профессии. В настоящий момент в регионе действует 21 правительственное соглашение о подготовке кадров, среди стратегических партнеров — «Мерседес», «Хино», «Ростелеком», аэропорты «Шереметьево» и «Домодедово».