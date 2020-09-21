Американские B-1 и B-52 получат ракету Трампа

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США B-1 Lancer и B-52 Stratofortress «в ближайшие пару лет» получат гиперзвуковые ракеты, предположительно, AGM-183A Air Launched Rapid Response Weapon (ARRW), сообщает Breaking Defense, ссылаясь на заявление главы Командования глобальных ударов Тимоти Рэя.

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«Мы работаем над некоторыми планами в этом направлении, и я очень доволен тем прогрессом, которого мы добиваемся», — сказал генерал, отметив, что ВВС уделяет большое внимание AGM-183A ARRW, поскольку более прогрессивные технологии, связанные с использованием гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя, пока не развиты.

В марте компания Lockheed Martin показала изображение AGM-183A ARRW, которую в мае президент США Дональд Трамп назвал «супер-пупер-ракетой».

В июне 2019 года B-52H Stratofortress совершил первый полет с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой AGM-183A ARRW.