54-летняя Сальма Хайек снялась в купальнике и порадовала фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек поделилась снимком в купальнике и порадовала фанатов. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

На размещенном кадре 54-летняя знаменитость позирует лежа на трамплине в слитном коричневом купальнике с глубоким декольте. На ней также — соломенная шляпа и синие солнечные очки. «Удачной пятницы», — пожелала подписчикам Хайек в описании к посту, который набрал 684 тысячи лайков.

Поклонники восхитились фигурой актрисы в комментариях под публикацией. «Красивая и сексуальная», «Мне кажется, что ты самая восхитительная в мире», «Обожаю тебя», «Самая красивая женщина», «Какая фигура!» — высказывались они.

В сентябре фигура Сальмы Хайек вызвала восхищение у фанатов. Ее сфотографировали на фоне моря в желтом слитном купальнике с разрезом на талии и длинной юбке того же цвета. Она также надела золотые браслеты и серьги в виде ладоней.