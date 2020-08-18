53-летняя Сальма Хайек показала фанатам фото в купальнике и без макияжа

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек опубликовала селфи в купальнике и порадовала фанатов. Фотографией она поделилась на своей странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 53-летняя знаменитость лежит в купальнике коричневого цвета, склонив голову к бассейну. Она запечатлела себя без макияжа. Публикация с хештегом #sundayvibes набрала больше 580 тысяч лайков.

Материалы по теме Голый шик Кто изобрел бикини и почему эта одежда десятилетиями провоцирует скандалы Утонули в красоте Как женщины десятилетиями сражались за право раздеваться на пляже наравне с мужчинами

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях. «Вы только посмотрите на нее! Разве молодые девушки могут с ней сравниться?», «Идеальная», «У тебя невероятная фигура, какие формы!», «Ты и есть олицетворение естественной красоты», — восхищались они.

В июле Сальма Хайек поделилась фото без макияжа и удивила фанатов своей молодостью. На опубликованном снимке она сидит на летней веранде в белом свитшоте. Хайек запечатлели в естественной обстановке, без макияжа и с распущенными волосами.