Названы самые подходящие для жизни места в Солнечной системе

Ученые Бирмингемского университета в Великобритании назвали самые подходящие для жизни планеты в Солнечной системе. Об этом сообщает издание The Conversation.

По мнению Гарета Дорриана (Gareth Dorrian), внеземные организмы могут существовать на Марсе, спутнике Юпитера Европе и спутниках Сатурна Энцеладе и Титане. Условия на этих небесных телах позволяют существовать жидкой воде, а также биологическим активным веществам.

На Марсе было обнаружено озеро под ледяной шапкой на южном полюсе, а также большое количество метана в атмосфере, который могут производить живые организмы. Пока источник метана ученым неизвестен, хотя его содержание меняется в зависимости от времени года и суток. Сама атмосфера Красной планеты тонкая и не содержит влаги, что не защищает поверхность от солнечного и космического излучения. Если жизнь и возможна, то только в виде микробов под поверхностью в таких местах, где содержится достаточное количество воды.

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Европа является геологически активным миром из-за приливного воздействия со стороны Юпитера, что способно поддерживать в ее недрах жидкий океан. Доказательством в пользу существования океана служат гейзеры, пробивающиеся сквозь ледяную оболочку спутника. Геологическая активность также подразумевает существование гидротермальных источников, которые могут поддерживать жизнь в экосистемах, лишенных света. Энцелад похож на Европу, а в его гейзерах, выходящих из трещин на ледяной поверхности, зафиксировали наличие органических молекул.

Титан обладает толстой азотной атмосферой, содержит сложные органические вещества и метан, который присутствует в жидком виде и образует аналоги водоемов на Земле. Однако ученые выявили признаки существования криовулканов, которые извергают жидкую воду вместо лавы. Хотя температура слишком низка для существования жизни (минус 180 градусов Цельсия), некоторые исследователи полагают, что из-за обилия различных химических соединений на Титане могут развиваться живые организмы, биохимия которых отличается от земной.