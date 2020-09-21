Пара сорвалась с крыши и погибла в Санкт-Петербурге

Молодой человек и девушка сорвались с крыши и погибли в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка».

Местная жительница рассказала, что услышала громкий звук во дворе на улице Рубинштейна вечером 20 сентября. Выглянув в окно, она увидела тела молодых людей на асфальте. Приехавшие на место происшествия медики констатировали их мгновенную смерть.

Как стало известно, в момент падения пара держалась за руки. Их личности и местонахождение до падения устанавливаются.

Похожее происшествие произошло в конце августа в Москве. Три человека погибли после того, как сорвались с крыши. Уточнялось, что все трое погибших — рабочие, которые проводили работы на крыше здания.