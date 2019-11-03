Российский подросток упал с крыши многоэтажного дома после похода в бар

Управление Следственного комитета по Брянской области возбудило уголовное дело по факту гибели 16-летнего подростка в столице региона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«В настоящее время выполняются необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — отмечается в сообщении.

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По данным регионального информационного агентства «Стрела», тело погибшего обнаружили в ночь на 3 ноября на козырьке подъезда девятиэтажного здания в Московском микрорайоне Брянска. Молодой человек учился в одном из городских техникумов. Вечером 2 ноября он отдыхал в пивном баре, а после по невыясненным причинам оказался на крыше жилого дома. По предварительной версии, он случайно сорвался вниз. Портал «Брянские новости» сообщает, что ночью жители многоэтажки, с крыши которой упал подросток, слышали крики шумной компании.

Местные журналисты отмечают, что сотрудники бара, где несовершеннолетний погибший приобретал алкоголь, не попросили у него документы, в то время как простая проверка могла бы предотвратить трагедию.

В январе ученик одной из школ Новокузнецка Кемеровской области подделал копию документов, чтобы приобрести алкоголь, и пришел на занятия в нетрезвом состоянии. Учащийся принес с собой на уроки открытую полуторалитровую бутылку пива. В беседе с сотрудниками правоохранительных органов 15-летний подросток признался, что хотел таким образом заработать авторитет у одноклассников. Также он рассказал, где и у кого смог приобрести алкоголь.

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