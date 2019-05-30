Российских подростков захотели обязать проходить тест на наркотики

Генпрокуратура России предложила ввести обязательные тесты для подростков на предмет склонности к употреблению наркотиков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представительницу надзорного органа Елену Сухову.

По ее словам, речь идёт о социально-педагогическом тестировании, после которого в случае выявления склонности могут провести медицинские тесты. В настоящее время данное тестирование делается только с согласия родителей несовершеннолетних. Генпрокуратура провела проверку, которая показала, что в России за три года более 2,5 тысячи детей отравились психотропными и наркотическими веществами, из них около 700 не достигли 14 лет. Более 50 детей погибли, из них 21 — в 2019 году.

Кроме того, по данным МВД, увеличилось число подростков, вовлеченных в оборот наркотиков. «На 9,5 процента увеличилось число несовершеннолетних, совершивших преступления в составе организованной группы лиц», — заявил замначальника информационно-аналитического управления главка по контролю за оборотом наркотиков Александр Зубков. По его словам, один из основных способов контроля за незаконным оборот наркотиков среди несовершеннолетних — создание эффективных законодательных ограничений.

Как сообщалось ранее, в Минпросвещении задумали оградить школьников от проверок на алкоголь и наркотики. В подготовленном проекте приказа говорится, что проверку следует проводить среди учеников, достигших 13 лет, начиная с 7-го класса. Также в документе указано, что в настоящее время минимальный возраст для подобных экспертиз не зафиксирован.

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