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В России создадут вакцину от наркомании

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В России создается вакцина, препятствующая формированию зависимости от тяжелых наркотиков. Пока речь идет только об опиатах вроде морфина и героина, но в будущем ученые надеются расширить этот список, пишут «Известия» со ссылкой на директора Национального научного центра наркологии Татьяну Клименко.

Препарат будет блокировать действие определенного психотропного вещества за счет выработки антител к нему. Они должны связывать наркотик в кровяном русле, а в дальнейшем организм запомнит этот антиген и начнет вырабатывать антитела самостоятельно.

В основе вакцины — антитела, полученные из лошадиной крови. Опыты на животных показали, что препарат активен в течение года после введения, поэтому прививаться придется повторно.

По словам Клименко, в разработке уже пройден «очень серьезный этап». Если испытания пройдут успешно, то вакцину можно будет вводить подросткам в рамках профилактики наркомании.

За последние несколько лет общее число наркозависимых в России снизилось на два процента, утверждал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн. Он утверждал, что школьники стали реже интересоваться наркотиками и стали чаще соглашаться на тестирования.

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