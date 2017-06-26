Главный нарколог России доложил о потере интереса к наркотикам у школьников

Российские школьники стали реже отказываться от тестирования на наркотики, сообщил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Его слова приводит «Интерфакс».

По его данным, спрос на запрещенные вещества среди школьников упал в десятки раз. Тестирование позволяют выявить от 1 до 3 процентов наркозависимых среди подростков. «Если еще пять лет назад отказы составляли 25-30 процентов, в основном это родители отказывались, то сейчас отказываются 15 процентов проходить тестирование», — отмечает Брюн.

Материалы по теме «Просыпаешься, а рядом с тобой уже труп» Воспоминания и утраченные иллюзии в историях пациентов реабилитационного центра

Он также добавил, что общее число наркозависимых в России снизилось на два процента.

Ранее 26 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, согласно которому большинство опрошенных россиян одобряют введение уголовной ответственности за употребление наркотиков. Такой точки зрения придерживатюся 78 процентов респондентов. Против свободной продажи наркотиков выступают 93 процента россиян, в то же время 6 процентов участников опроса допускают легализацию легких наркотиков.

В марте Брюн настаивал на проведении всеобщего тестирования на наркотики среди московских школьников.

Проверка на употребление запрещенных веществ среди школьников проводится с 2013 года. Для школьников в возрасте от 13 до 15 лет необходимо согласие родителей, с 15 лет тест проводится с письменного согласия учащегося.