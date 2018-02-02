Москва попала в десятку городов мира по популярности марихуаны

Москва вошла в первую десятку городов мира по употреблению марихуаны. Результаты исследования Cannabis Price Index, в котором проанализированы данные об уровне потребления марихуаны и ценах на нее в разных городах и странах, представила американская компания Seedo.

Авторы доклада отметили, что Москва заняла девятое место в списке городов мира по объему употребления марихуаны: по их данным, за год жители столицы выкуривают 22,87 тонны продукта. Средняя стоимость грамма — около 12 долларов (примерно 676 рублей по курсу на момент публикации — прим. «Ленты.ру»), что сопоставимо с ценой в Нью-Йорке и Чикаго, в полтора раза дороже, чем в Лос-Анджелесе, и в три раза дороже, чем в индийском Мумбаи, и в три раза дешевле, чем в Токио.

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Список любителей марихуаны возглавили жители Нью-Йорка (77,44 тонны продукта употребления в год). Москву опередили пакистанский портовый город Карачи, Каир и Лондон, где официально распространение вещества запрещено, а также Лос-Анджелес, Чикаго, Нью-Дели и Мумбаи, где оборот марихуаны разрешен частично или полностью.

Меньше всего, по данным исследователей, наркотиком интересуются жители Сингапура, Киото (Япония), Санто-Доминго (Доминиканская Республика), Салоников (Греция), Люксембурга, Панамы, Рейкьявика (Исландия), Асунсьона (Парагвай), Коломбо (Шри-Ланка) и Манилы (Филиппины) — в большинстве городов марихуана запрещена.

1 февраля в американском городе Сан-Франциско (штат Калифорния) объявили амнистию по всем вынесенным с 1975 года решениям по делам о правонарушениях, связанным с марихуаной. По оценкам прокуратуры, будут отменены три тысячи дел и еще почти пять тысяч дел отправят на пересмотр.

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