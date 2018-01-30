Полицейские не справились с действием наркотиков и вызвали подмогу

Двое полицейских в канадском Торонто во время дежурства приняли наркотики и стали вызывать подмогу. Об этом сообщает CBC News.

По утверждению СМИ, после употребления съедобной марихуаны офицеры начали видеть галлюцинации, и один из них по рации запросил помощь. Прибывшее подкрепление обнаружило их сидящими в полицейской машине. При этом один из спешивших на помощь стражей порядка поскользнулся на льду и разбил голову. Пострадавшие были доставлены в больницу.

Телеканал выяснил, что накануне в том районе проходил антинаркотический рейд. Неизвестно, участвовали ли в нем эти офицеры. Им решили не предъявлять обвинений, но в их отношении начато расследование на соответствие профессиональным стандартам.

4 января стало известно, что в чешском городе Вратимов семья из семи человек отравилась печеной уткой с марихуаной. Избежать отравления удалось только одному пожилому члену семьи, который употреблял марихуану в лечебных целях.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!