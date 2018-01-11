Автор песни «Продавай наркотики» сел за продажу наркотиков

Американский хип-хоп-исполнитель Montana Millz (настоящее имя — Майкл Персо), автор трека Sell Drugsz («Продавай наркотики»), приговорен к трем годам тюрьмы за торговлю наркотиками. Об этом сообщает Reuters.

Рэпера из штата Род-Айленд обвинили в торговле героином и фентанилом. Он признал вину.

По словам представителя прокуратуры Джима Мартина, до ареста полиция следила за Персо в течение нескольких месяцев. Полицейских заинтересовало то, что в своих песнях музыкант часто упоминал наркотики.

В репертуаре Montana Millz также есть композиция Feds Watching («Федералы следят»). Отмечается, что во время судебного процесса адвокат через творчество рэпера пытался доказать, что его подзащитный — не асоциальный элемент. Треки Sell Drugsz и Feds Watching он при этом упоминать не стал.

В середине декабря 2017-го в Белгороде отменили выступление рэпера Face. Местным властям не понравилось, что он исполняет песни, «содержащие ненормативную лексику, а также пропагандирующие употребление наркотических средств».

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