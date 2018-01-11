В США родственники напоили ребенка газировкой с метамфетамином

В американском штате Юта арестовали трех родственников, напоивших трехлетнего ребенка газировкой с метамфетамином. Об этом сообщил Fox News 13.

Мать ребенка Лусинда Блэк, ее брат и сестра оказались за решеткой после того, как у девочки в крови нашли наркотик. В больницу ее отвела бабушка, которая заметила, что внучка ведет себя очень странно.

В полиции сообщили, что сестры часто добавляли в воду наркотик. Бутылочку с этой смесью девочке по ошибке дал дядя, а после отвез ребенка к бабушке.

Всем троим предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми.

В октябре прошлого года во время празднования Хэллоуина в американском штате Висконсин мать одного из детей, ходивших по домам соседей и собиравших сладости, обнаружила среди сладостей пакет с метамфетамином. Была ли это случайность или наркотик дали ребенку намеренно, неизвестно.

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